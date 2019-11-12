Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Ранее американский лидер обещал обнародовать 12 ноября стенограмму телефонных переговоров с Зеленским, в ходе которых он поздравил украинского президента с победой на выборах. Трамп назвал данный разговор с президентом Украины "самым важным".

Напомним, в сентябре спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента Трампа. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны.