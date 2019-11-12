Новости

Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia 08:53
Моралес отправился из Боливии в Мексику 08:12
Врач-диетолог рассказала о возможном вреде картофеля и моркови 07:56
Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией 07:29
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 07:29
Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигранта 07:17
В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью 06:56
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму 06:53
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии 06:40
Хабаровская туристка попыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом 06:40
В Якутии спасли рыбака с инсультом 06:19
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца 06:16
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти 06:13
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер 05:53
В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров 05:50
"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле 05:37
На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина 05:26
Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке 05:22
Столкновение поездов в Бангладеш унесло жизни 12 человек 05:11
Подлодка ТОФ атаковала субмарину "врага" в Японском море 05:06
Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома 05:01
Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч 04:33
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки 04:31
Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек 04:22
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков 03:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
12.11.2019 07:29
Рубрика: В мире

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем в ноябре прошлого года. Об этом под присягой заявил Кристофер Андерсон - экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

В конце октября он выступил на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа. Стенограмма этих слушаний была опубликована в понедельник.

По словам Андерсона, его коллеги в Госдепе быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, однако в Белом доме сотрудники высокого ранга заблокировали его публикацию. "Трамп наложил запрет на любые заявления", - заявил экс-советник, предположив, что такое решение могло быть обусловлено стремлением получить больше информации об инциденте.

Андерсон отметил сложность той ситуации, когда не было ясно, находились ли корабли в международных водах, пишет ТАСС. Он также напомнил, что позже с заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли. Однако заявление от Белого дома так и не последовало, подчеркнул экс-советник.

Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Предупреждения Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота были проигнорированы. В итоге нарушителей задержали. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы.

В сентябре этого года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

В мире США Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией
Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии