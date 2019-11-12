Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем в ноябре прошлого года. Об этом под присягой заявил Кристофер Андерсон - экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине.

В конце октября он выступил на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента Дональда Трампа. Стенограмма этих слушаний была опубликована в понедельник.

По словам Андерсона, его коллеги в Госдепе быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение ситуации в Керченском проливе, однако в Белом доме сотрудники высокого ранга заблокировали его публикацию. "Трамп наложил запрет на любые заявления", - заявил экс-советник, предположив, что такое решение могло быть обусловлено стремлением получить больше информации об инциденте.

Андерсон отметил сложность той ситуации, когда не было ясно, находились ли корабли в международных водах, пишет ТАСС. Он также напомнил, что позже с заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли. Однако заявление от Белого дома так и не последовало, подчеркнул экс-советник.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Предупреждения Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота были проигнорированы. В итоге нарушителей задержали. В Кремле случившееся назвали провокацией и грубым нарушением госграницы.

В сентябре этого года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.