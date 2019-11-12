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12.11.2019 10:05
Рубрика: Спорт

Тренер молодежной сборной РФ Брагин: Сопернику помогать нельзя

Текст: Максим Домчев

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин признался, что доволен победой над командой OHL (Хоккейная лига Онтарио) в четвертом матче Суперсерии, который его команда выиграла в серии буллитов - 3:2.

По словам наставника российской команды, небольшая пауза между матчами не пошла на пользу его подопечным.

"Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий период были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном: положительный результат - он и есть положительный, им я доволен", - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Главный тренер российской команды отметил высокий уровень мастерства при исполнении послематчевых буллитов.

"Это говорит об уровне мастерства игроков. И мы постоянно тренируем это, это всегда пригодится", - сказал он.

Вторая шайба в воротах сборной России побывала после ошибки одного из игроков на собственной синей линии. Но Валерий Брагин не стал делать из этого трагедии.

"Ситуация простая - пошел в обводку на своей синей линии, потеря шайбы и гол. Сопернику помогать нельзя. Но игрок ошибся - это бывает", - сказал Брагин.

Впереди у россиян два матча против команды Западной хоккейной лиги. По мнению главного тренера сборной России Валерия Брагина стиль игры этой команды не сильно отличается от команд QMJHL (Главная юниорская хоккейная Лига Квебека) и OHL.

"На самом деле, все три лиги играют в примерно одинаковый хоккей. Просто в Западной лиге чуть больше внимания уделяют обороне, это линия обычно лучше, чем в двух других. А так - с любой канадской командой интересно играть на таком уровне, сразу видно, кто чего стоит", - уверен Брагин.

Спорт Хоккей
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