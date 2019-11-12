Турция депортировала в Данию захваченного в Сирии террориста

Турция депортировала в Данию 28-летнего палестинца с датским подданством Ахмада Салема эль-Хая. Террорист принимал участие в военных действиях в Сирии.

Как сообщает Датское радио, в Копенгагене боевик был задержан. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отметила в Facebook, что в настоящее время в стране существует закон, позволяющий лишить Салема эль-Хая датского подданства. Судьбой террориста займется прокуратура. В Дании он был объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности.

Ранее власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару самостоятельно решать проблемы с пленными боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В связи с этом Турция пообещала отправить террористов в Европу, чтобы их там предали суду.