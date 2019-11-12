Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Jaguar Land Rover может объединиться с BMW или Geely 20:46
Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты 19:46
Kia опубликовала фото нового седана Optima 19:11
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм 18:49
12.11.2019 19:58
Рубрика: Российский автопром

УАЗ всерьез займется автокроссом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

В 2019 году на социально-бытовое обслуживание работников и улучшение условий труда УАЗ направил более 140 млн рублей. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Об этом заявил генеральный директор ООО "УАЗ" Адиль Ширинов на совещании руководства Ульяновской области по вопросу развития предприятия.

Фото: Пресс-служба УАЗа
Мотор для "Русского Прадо": первые подробности

В рамках реализации комплексной дорожной карты развития автозавода, начатой в августе, в его социальной части - реконструкция дворца культуры УАЗ, профилактория, а также инициатива по проведению чемпионата России по автокроссу на ульяновской трассе "Арские холмы" на постоянной основе.

В производственной программе на 2020 год - сохранение всей существующей модельной линейки и реализация мер по стимулированию спроса на продукцию.

АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada
АвтоВАЗ рассказал, на каких машинах оставит автоматизированную трансмиссию