УАЗ всерьез займется автокроссом

В 2019 году на социально-бытовое обслуживание работников и улучшение условий труда УАЗ направил более 140 млн рублей. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Об этом заявил генеральный директор ООО "УАЗ" Адиль Ширинов на совещании руководства Ульяновской области по вопросу развития предприятия.

В рамках реализации комплексной дорожной карты развития автозавода, начатой в августе, в его социальной части - реконструкция дворца культуры УАЗ, профилактория, а также инициатива по проведению чемпионата России по автокроссу на ульяновской трассе "Арские холмы" на постоянной основе.

В производственной программе на 2020 год - сохранение всей существующей модельной линейки и реализация мер по стимулированию спроса на продукцию.