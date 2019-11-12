В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения

Конструкция электромобиля с мотор-колесами по части трансмиссии сулит поистине чудеса - вроде разворота на 360 градусов на месте, параллельной парковки боком, мгновенного управления тягой на каждом из колес. Позволяет высвободить пространство от электромотора и механических передач и отдать его, например, пассажирам или багажу. В общем, развязывает руки конструкторам и дизайнерам. Но конструктивный недостаток мотор-колеса - значительный момент инерции.

Решение проблемы путем 40-процентного снижения массы ротора предложила компания Alvant. Ротор изготовлен из композита на алюминиевой основе. Композиты на алюминиевой матрице не новы и давно применяются, например, в авиастроении. Ноу-хау Alvant - запатентованая технология гидроформовки, позволяющая закладывать различную жесткость и твердость разных участков одной детали, применяя разные армирующие наполнители.

Кстати, по этой технологии могут изготавливаться и другие детали электромобилей, предъявляющие повышенные требования механической прочности и твердости при воздействии высоких температур: маховики, крыльчатки, компоненты аккумуляторных батарей и систем рекуперации.