В России выросло число аварий с водителями-иностранцами

В России каждый год увеличивается количество аварий по вине водителей-иностранцев. Только за 10 месяцев этого года они совершили 4180 ДТП. Это на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стабильный рост таких аварий наблюдается с 2016 года.

Как сообщили в Госавтоинспекции МВД России, всего в этом году в отношении иностранных граждан возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях. Но на основании материалов, полученных с автоматических комплексов фото- видеофиксации нарушений, возбуждено только 22 тысячи дел.

Столь скромные результаты системы фотовидеофиксации объясняются тем, что у ГИБДД нет достаточной информации о владельцах машин с иностранными номерами. МВД России уже работает над тем, чтобы принцип неотвратимости наказания распространялся в полной мере и на таких нарушителей.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции останавливают машины с иностранными номерами и проводят проверку на наличие ранее зафиксированных нарушений. После этого данные о владельце автомобиля передаются в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), где в отношении него выносится постановление о назначении штрафа.

Так, в октябре этого года только в Москве таким порядком вынесено более 13 тысяч постановлений на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. В отношении некоторых граждан единовременно выносилось более 350 постановлений. Зарегистрирован один факт привлечения к ответственности собственника грузовика, в отношении которого вынесено более 400 постановлений на общую сумму штрафов более миллиона рублей. Аналогичная работа ведется еще в нескольких российских регионах и постепенно внедряется по всей стране.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию Госавтоинспекция МВД России советует всем владельцам автомобилей с иностранными номерами ознакомиться со сведениями об имеющихся штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и сразу оплатить их на официальном сайте ведомства гибдд.рф.

Ведь в случае неуплаты штрафа в срок к иностранному гражданину может быть применен комплекс ограничительных мер, вплоть до запрета въезда на территорию Российской Федерации.