Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина якобы сейчас находится в "состоянии войны" с Россией. Он также назвал способ нормализовать отношения с Москвой.

По словам Кулебы, прекратить "войну" можно только возвратом "оккупированных территорий, в том числе Крыма" и компенсацией "за агрессию", размер которой не называется. Между тем политик отметил агентству "РБК Украина", что выступает за налаживание отношений с Россией. И уточнил, что под "войной" подразумевает политико-экономическое противостояние.

Ранее на Украине уже объяснили, почему война с Россией невозможна. Как напомнил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Россия владеет ядерным оружием. "В вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ", - подытожил Турчинов.

Напомним, что Крым вернулся в состав России по итогам проведенного там в 2014 году референдума. Тогда 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.