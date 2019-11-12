Новости

Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia 08:53
Моралес отправился из Боливии в Мексику 08:12
Врач-диетолог рассказала о возможном вреде картофеля и моркови 07:56
Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией 07:29
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе 07:29
Жительница Камчатки прописала в квартире 62 мигранта 07:17
В Китае мужчина проник в детский сад и облил малышей щелочью 06:56
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму 06:53
Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии 06:40
Хабаровская туристка попыталась вывезти в КНР ртуть под корсетом 06:40
В Якутии спасли рыбака с инсультом 06:19
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца 06:16
Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти 06:13
В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер 05:53
В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров 05:50
"Хаябуса-2" завершит 13 ноября миссию на астероиде Рюгу и отправится к Земле 05:37
На Камчатке полицейский пойдет под суд за кражу 700 литров бензина 05:26
Из-за санкций Венесуэла начала демпинговать на нефтяном рынке 05:22
Столкновение поездов в Бангладеш унесло жизни 12 человек 05:11
Подлодка ТОФ атаковала субмарину "врага" в Японском море 05:06
Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома 05:01
Камчатский поселок засыпало пеплом от вулкана Шивелуч 04:33
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки 04:31
Жертвами циклона "Булбул" в Бангладеш стали 26 человек 04:22
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков 03:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
12.11.2019 07:29
Рубрика: В мире

Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина якобы сейчас находится в "состоянии войны" с Россией. Он также назвал способ нормализовать отношения с Москвой.

По словам Кулебы, прекратить "войну" можно только возвратом "оккупированных территорий, в том числе Крыма" и компенсацией "за агрессию", размер которой не называется. Между тем политик отметил агентству "РБК Украина", что выступает за налаживание отношений с Россией. И уточнил, что под "войной" подразумевает политико-экономическое противостояние.

Клинцевич объяснил причины поставок оружия из США на Украину

Ранее на Украине уже объяснили, почему война с Россией невозможна. Как напомнил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, Россия владеет ядерным оружием. "В вопросах стратегического вооружения нам нечего противопоставить РФ", - подытожил Турчинов.

Напомним, что Крым вернулся в состав России по итогам проведенного там в 2014 году референдума. Тогда 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины Политический кризис на Украине Присоединение Крыма к России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Saudi Aramco назвала высокой себестоимость российской нефти
Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в стране сумму
Вице-премьер Украины сообщил о "войне" с Россией
Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе и ситуацию в Ливии