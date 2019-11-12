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Рубрика: Власть

Захарова назвала отношения США и Европы диалогом волков с волками

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью главы МИД ФРГ Хайко Мааса, опубликованную в воскресенье в Spiegel Online. В этом материале шла речь о том, что ни Германия, ни Европа в целом не смогут защитить себя без Соединенных Штатов, поэтому проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном невозможно.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Диалог волков с волками - так охарактеризовала Захарова отношения союзников по НАТО. "Волки и волки. Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя", - написала она в Facebook, отметив, что США и Европа своей политикой создают поводы для усиления международного терроризма.

По мнению Захаровой, если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, то зачем продает им оружие? Остается Россия, которая никогда не нападала ни на Германию, ни на Европу. Однако сама Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи, напомнила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова согласилась с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона относительно состояния Североатлантического альянса, которое, по оценке французского политика, находится "в коме". "Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", - отметила она.

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