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13.11.2019 05:53
Рубрика: В мире

Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Так, вертолеты Ми-8 и Ми-35 провели облет населенных пунктов и основных автодорог в провинции Хасеке.

Фото: RT
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Расширение зоны воздушного патрулирования будет способствовать увеличению российского присутствия в небе Сирии, а также прокладке новых маршрутов наземного патрулирования подразделениями военной полиции РФ и развертыванию гуманитарной миссии центра по примирению враждующий сторон на севере страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушное патрулирование проходит на малых высотах, вертолеты не поднимаются выше 50 метров.

Ранее сообщалось, что четвертый совместный патруль военной полиции РФ и пограничной службы Турции завершил совместный мониторинг нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке САР. По данным Минобороны РФ, в состав патруля вошли около 50 военнослужащих двух стран и восемь единиц военной техники: "БТР-80", российские бронеавтомобили "Тигр" и турецкие "Kirpi", а также беспилотник "Орлан-10" военной полиции РФ.

В мире Ближний Восток Сирия Военная операция РФ в Сирии
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