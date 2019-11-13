Клинтон рассказала о попытках заставить ее участвовать в выборах-2020

Хиллари Клинтон заявила, что пока не планирует выдвигаться в президенты в 2020 году, однако на нее идет давление с тем, чтобы она изменила решение. Об этом Клинтон рассказала в интервью BBC, отвечая на вопрос о возможности вступления в президентскую гонку.

"Как я говорю - никогда, никогда, никогда не говори никогда", - ответила Клинтон. По ее словам, пока она совершенно не планирует баллотироваться в президенты, но многие люди оказывают на Клинтон огромное давление с тем, чтобы она подумала об этом, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что ему будет не хватать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на предстоящих президентских выборах. "Жаль, неужели это означает, что мне не доведется соперничать с ней снова?", - сыронизировал Трамп.

В октябре глава Белого дома выразил уверенность, что Клинтон стоит побороться на пост президента. "Коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Напомним, на выборах в 2016 году кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.