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Рубрика: В мире

Клинтон рассказала о попытках заставить ее участвовать в выборах-2020

Фото: AP Photo/Julio Cortez Фото: AP Photo/Julio Cortez
Фото: AP Photo/Julio Cortez

Хиллари Клинтон заявила, что пока не планирует выдвигаться в президенты в 2020 году, однако на нее идет давление с тем, чтобы она изменила решение. Об этом Клинтон рассказала в интервью BBC, отвечая на вопрос о возможности вступления в президентскую гонку.

Фото: EPA/MATTEO BAZZI
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"Как я говорю - никогда, никогда, никогда не говори никогда", - ответила Клинтон. По ее словам, пока она совершенно не планирует баллотироваться в президенты, но многие люди оказывают на Клинтон огромное давление с тем, чтобы она подумала об этом, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что ему будет не хватать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на предстоящих президентских выборах. "Жаль, неужели это означает, что мне не доведется соперничать с ней снова?", - сыронизировал Трамп.

Фото: REUTERS/Brian Snyder
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В октябре глава Белого дома выразил уверенность, что Клинтон стоит побороться на пост президента. "Коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Напомним, на выборах в 2016 году кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.

В мире США Выборы президента США-2020 Хиллари Клинтон РГ-Фото
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