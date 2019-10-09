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Рубрика: В мире

Трамп: Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп, считает, что экс-кандидату от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон стоит вновь побороться на выборах главы государства в 2020 году.

"Коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен", - написал глава Белого дома в своем Twitter. Он также подчеркнул, что Клинтон должна выполнить одно условие: объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки, сообщает ТАСС.

Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа

Напомним, в 2015 году в Соединенных Штатах разгорелся "почтовый скандал". ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки. В конце сентября Госдеп США возобновил расследование "почтового дела" Клинтон.

Между тем, рейтинг главного соперника Дональда Трампа и ведущего кандидата на пост президента США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки с начала его вступления в предвыборную гонку. Однако, по данным американских социологов, резко пошла вверх популярность второго номера в списке демократов - сенатора Элизабет Уоррен. По ряду опросов она опережает Байдена.

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