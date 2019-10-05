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05.10.2019 07:02
Рубрика: В мире

Рейтинг Байдена снизился на фоне скандала в США

Джо Байден. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Джо Байден. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Джо Байден. Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Рейтинг главного соперника Дональда Трампа и ведущего кандидата на пост президента США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена снизился почти до минимальной отметки с начала его вступления в предвыборную гонку. Об этом свидетельствуют данные соцопросов.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Согласно подсчетам Real Clear Politics, в начале октября Байден, который оставался лидером среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% респондентов, что на 0,2% выше, чем в июле. Для сравнения - на момент начала кампании в апреле 2019 года этот показатель составлял 30,3%, а на пике (в мае) доходил до 41,4%, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, снижение популярности Байдена началось с 23 сентября: тогда рейтинг Байдена оценивался в 30,2%. Однако уже 24 сентября демократы в палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента президента-республиканца Дональда Трампа. С этого дня популярность бывшего вице-президента пошла на спад, несмотря на активную поддержку ряда ведущих СМИ страны.

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Отмечается, что при этом резко пошла вверх популярность второго номера в списке демократов - сенатора Элизабет Уоррен. Она пользуется поддержкой 24% избирателей, а по ряду опросов даже опережает Байдена на пару процентов.

Напомним, что Демократическая партия США заявила о начале расследования для процедуры импичмента после того, как была опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.

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