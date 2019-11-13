Минприроды разработало концепцию борьбы с пластиком

Минприроды России разработало концепцию минимизации вреда от утилизации отходов. Предлагается обязать производителей полностью оплачивать утилизацию товаров, а применение минимальной упаковки и использование вторичного сырья - поощрять.

"Предусматривается учет "экологического следа", который будет учитывать экологичность упаковки, в том числе долю использованных при ее производстве вторичных материальных ресурсов или вторичного сырья", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Минприроды также намерено освободить заготовителей вторсырья от налога на доход. А если человек получает доход от сдачи вторичных материальных ресурсов, то он не будет уплачивать с него НДФЛ.

Ранее "Гринпис России" обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой рассмотреть возможность полного запрета пластиковых изделий.

Запретить, по мнению защитников природы, стоит пакеты-майки, пакеты для фасовки, столовые приборы и посуду, ватные палочки на пластиковой основе, трубочки для напитков, палочки для воздушных шаров и другие изделия, полагают в организации.