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13.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

На российском рынке установлен рекорд времен доллара за 33 рубля

Текст: Георгий Панин
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

- Рубль до конца недели ожидает лишь затишье. Свежий новостной негатив отсутствует. Позитива, правда, достаточно, но он сделался шаблонно привычным.

Фото: istock
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Соответственно, и движения российских активов определяет пока не новая информация, а фон предшествующих событий. И главных валютных оттенков у фона нынешней поздней осени два.

Первый оттенок. "Градус крепости" рубля поддержит нарастающий интерес к инструментам российского рынка акций. Причем растут не только голубые фишки, но и потянулся вверх более широкий спектр бумаг.

Рекорды бьет отвечающий за рублевую капитализацию индекс Мосбиржи. А также его валютная параллель - индекс РТС, добравшийся до уровней осени 2013 года. Последний раз такие показатели мы видели еще до всех историй с санкциями. И когда курс доллара был на уровне 33 рублей. Но о подобных котировках российской валюты речь нынче, конечно, и близко не идет. Мы живем совсем в другой финансовой реальности.

Фото: iStock
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Но выдержав недолгую паузу максимум в две-три недели, пара доллар/рубль, вероятнее всего, не поднимется за это время выше отметок в 64,5-64,75 рубля. И выйдя из штиля, продолжит плавное движение в направлении сперва ближайшей цели в 62,5 рубля, а после Нового года еще ниже.

Пара евро/рубль будет прижиматься еще менее резко к круглой отметке в 70 рублей. С перспективой тоже в дальнейшем под нее нырнуть - благодаря сверхмягкой политике Европейского ЦБ с его отрицательными ставками.

Оттенок второй. К рыночным инвесторам пришло осознание, что за первую декаду ноября в полной мере улеглись все страсти, изрядно бушевавшие вокруг третьего снижения ставок в США. Оно состоялось 30 октября и сняло все вопросы по факту: трех шагов ФРС для существенного ослабления доллара на мировых рынках оказалось недостаточно.

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Отсюда исход из доллара произошел совсем недолгий, он длился буквально несколько дней. Потом котировки большинства главных мировых валют вернулись по отношению к доллару практически на прежнее место. Так как доходность главного вместилища всех мировых резервов, то бишь американского казначейства, сегодня уже намного ниже, чем год назад.

И интерес хранить деньги в долларовых облигациях госдолга США, безусловно, это снижает. Но не настолько, чтобы процесс перемещения финансовых потоков в активы других государств приобрел сколько-нибудь массовый или лавинообразный характер. Ведь доходность гарантированных бумаг Европы, Австралии или Канады еще ниже. Вот инвесторы "шило на мыло" менять и не готовы.

Поэтому котировки доллара за последнюю неделю снова немного подросли по отношению к евро, фунту и к иене. Но есть и стойкое число сторонников частично мигрировать своими капиталами в различные инструменты так называемых развивающихся рынков. В их число в широком смысле включают и Китай, а не только Турцию, Бразилию или Индонезию.

Фото: Корольков Александр/РГ
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Ярче всего же эти настроения продолжают проявляться для нас в непрекращающемся еженедельном притоке денег в российские ОФЗ. Желающих дать России в долг денег по-прежнему хоть отбавляй. Ближайший аукцион Минфина состоится как раз сегодня, 13 ноября. В прошлую среду спрос на 20-летние российские государственные обязательства с погашением в 2039 году составил 23,6 млрд рублей.

Вероятно, еще более велик окажется объем к размещению сегодня бумаг на более короткий срок до 2025 года, что может снова оказать рублю поддержку.

Из надежных бумаг больше могут принести разве что бонды ЮАР - страны с существенно раздувшимся бюджетным дефицитом. Где курс национальной валюты сейчас не так стабилен, как курс доллара к рублю в России.

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