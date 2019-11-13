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13 ноября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1426 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год"

Дата подписания 7 ноября 2019 г.
Опубликован 13 ноября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует постановление, повышающее порог зарплат для пенсионных взносов

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2020 год:

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 11 280 рублей - для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев