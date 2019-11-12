Повышен порог зарплат, с которых взимаются взносы в соцфонды

В 2020 году вырастет предельный порог зарплат, с которых взимаются взносы в Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд России (ПФР). "Российская газета" публикует постановление правительства об этом.

Если в этом году взносы в ФСС взимаются с зарплаты максимум 865 тысяч рублей в год (72 тысячи рублей в месяц), то в следующем году сумма вырастет до 912 тысяч рублей (76 тысяч в месяц).

Годовой порог взносов в ПФР поднимается с 1,15 миллиона рублей в этом году до 1,292 миллиона в 2020 году (или с 95,8 тысячи до 107,6 тысячи в месяц). С более высоких зарплат, превышающих эту планку, работодатели тоже будут делать взносы в Пенсионный фонд, но уже не по ставке 22 процентов, а по более низкой ставке - 10 процентов.

По мере того как растет облагаемая база для исчисления страховых взносов, увеличивается число пенсионных баллов, которые может за год накопить человек. В 2018 году "копилка" каждого застрахованного могла пополниться максимум на 8,5 балла. В 2019 году - на 9,15 балла. В следующем году - на 9,57 балла, а с 2021 года - 10 баллов. Чем больше баллов, тем выше будущая пенсия.

Также "РГ" публикует постановление об установлении минимального и максимального размеров пособий по безработице. Самое маленькое пособие составит 1,5 тысячи рублей, максимальное - 8 тысяч рублей, а для предпенсионеров - 11 280 рублей. Таким образом, пособия останутся на уровне этого года.