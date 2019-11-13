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13 ноября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2019 г. N 1407 г. Москва "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 г."

Дата подписания 6 ноября 2019 г.
Опубликован 13 ноября 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует постановление, повышающее порог зарплат для пенсионных взносов

В соответствии с пунктом 6 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, предельная величина базы для исчисления страховых взносов:

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2020 г. в 1,054 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации и составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 912 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2020 г.;

на обязательное пенсионное страхование с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации на 2020 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации на 2020 год в размере 2,2, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 292 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2020 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев