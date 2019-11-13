В Якутии пойдет под суд сбежавший со службы с оружием полицейский

Бывшего сотрудника Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, который скрылся с места службы с табельным оружием, будут судить за незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов и превышение должностных полномочий.

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование дела в отношении экс-правоохранителя и направили его материалы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 26 августа. Мужчина, как обычно, получил утром табельное оружие и боеприпасы и должен был отправиться к месту несения службы в аэропорт Якутска. Однако туда он так и не явился. Домой к полицейскому отправились коллеги, но его там не обнаружили. Зато нашли его форму, рацию и пустую кобуру. Позже мужчину нашли. Как выяснилось, он разгуливал по городу в нетрезвом виде с оружием.

Нарушителя задержали и лишили звания сотрудника органов правопорядка. Сейчас он находится под домашним арестом.