Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам". По его словам, пропагандистская кампания Украины, в Крыму не только не принесла ожидаемых результатов, а наоборот - еще больше оттолкнула население Республики Крым.

Порошенко, посмотрев фильм "Домой", заявил, что это убедительный ответ, что Крым точно будет украинским. "Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину, не способен изменить демократическое волеизъявление населения", - сказал Белик, комментируя слова Порошенко, телеканалу RT.

Ранее в комитете Госдумы по международным делам назвали вмешательством в суверенные дела государства призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом. Напомним, что полуостров вернулся в состав РФ по итогам проведенного там в 2014 году референдума. Тогда 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.