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Рубрика: Товары и цены

Роскачество проверило автомобильные диски

Текст: Ольга Игнатова
Качество алюминиевых автомобильных дисков отечественного производства существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом. Такие выводы были сделаны по результатам исследования Роскачества, проведенного при поддержке Минпромторга России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения. Все диски китайского производства, которые сегодня представлены на рынке, были завезены еще до введения в 2019 году заградительной пошлины. Их качество вызывает большие вопросы, но после принятия в прошлом году этой меры цены на китайские диски выросли, и ввозить новые партии в Россию для дальнейшей продажи стало уже не так рентабельно, как раньше. Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка", - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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Эксперты Роскачества обратили отдельное внимание на сопроводительные документы к дискам: только у пяти товаров в документах были указаны действующие в настоящий момент органы по сертификации и испытательные лаборатории. Документы на остальные товары вызвали вопросы. Эксперты Роскачества считают, что товары с подобной документацией могут представлять серьезный риск для жизни и здоровья граждан.

В прошлом году удалось аннулировать действие 800 сертификатов, отменить работу пяти органов по сертификации дисков и приостановить работу одной лаборатории. Помимо этого, Росстандарт и Росаккредитация выявили схемы сертификации некачественной продукции, а также привлекли к административной ответственности шесть поставщиков.

"Мы боремся за полное исчезновение с рынка опасной автомобильной продукции, в том числе алюминиевых дисков. Информация, передаваемая нам от Роскачества, играет в этой работе важное значение - мониторинговые исследования позволяют концентрировать внимание на наиболее рисковых сегментах рынка автокомпонентов", - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.