Сенатор Аньес взяла на себя обязанности президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес объявила, что принимает на себя временное руководство страной после ухода в отставку Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсиа Линеры. Второй заместитель председателя сената и член Демократической партии пообещала принять меры для установления порядка.

"Я в соответствии с конституцией немедленно беру на себя обязанности главы государства", - заявила Аньес. Также она рассчитывает как можно скорее провести новые выборы главы государства. По мнению суда, Аньес не нуждается в утверждении парламентом, так как наследование власти происходит в результате прошения об отставке, передает РИА Новости.

Между тем сам Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал передачу полномочий президента сенатору Жанин Аньес "коварным ударом" по Боливии. Свое мнение политик выразил в Twitter.

Напомним, что ранее Моралес, управлявший страной в течение 14 лет, покинул охваченный протестами Ла-Пас и скрылся в городе Чимор, где находятся лояльные ему силы. Уже из более безопасного Чимора в центральной части республики его забрал и вывез мексиканский военный борт. Руководство Мексики предоставило ему политическое убежище.