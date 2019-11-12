Моралес отправился из Боливии в Мексику

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Бывший глава государства сообщил, что испытывает боль, покидая страну по политическим причинам. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Жизнь Моралеса в настоящее время находится вне опасности, заявил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард. Временно исполнять обязанности главы государства будет второй вице-спикер парламента Жанин Аньес.

Ранее Аргентина и Мексика присоединились к позиции Венесуэлы и Кубы, назвав ситуацию в Боливии госпереворотом. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, это "похоже на те трагические события, которые покрыли кровью Латинскую Америку в прошлом веке".

Напомним, в воскресенье Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую сотрясают митинги и беспорядки.