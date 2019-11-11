Ряд стран выступил в поддержку Эво Моралеса

Аргентина и Мексика присоединились к позиции Венесуэлы и Кубы, назвав ситуацию в Боливии госпереворотом. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, это "похоже на те трагические события, которые покрыли кровью Латинскую Америку в прошлом веке".

Он подчеркнул, что Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. "Перевороту нет", - цитирует РИА Новости главу мексиканского МИД.

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес осудил "акты насилия, которые помешали Эво Моралесу завершить его мандат", несмотря на то, что он уступил требованиям оппозиции и согласился на проведение новых выборов. Фернандес также призвал к новому избирательному процессу.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва также назвал произошедшее в Боливии госпереворотом, обвинив в произошедшем экономические элиты региона, которым, по его мнению, чужды принципы "демократии и участия самых бедных в жизни общества", пишет ТАСС.

Тем временем Колумбия обратилась в Организацию американских государств с призывом созвать срочное заседание по ситуации в Боливии, чтобы "найти решение сложной ситуации, которая сложилась в этой стране", говорится в заявлении колумбийского МИД.

Напомним, 10 ноября все высшее руководство Бразилии во главе с президентом Эво Моралесом ушло в отставку. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека. В видеообращении к нации Моралес выразил надежду, что после этого беспорядки в стране прекратятся.