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12.11.2019 06:16
Рубрика: В мире

Мексика может предоставить Эво Моралесу статус беженца

Министерство внутренних дел Мексики может предоставить статус беженца экс-президенту Боливии Эво Моралесу, который сейчас находится на борту самолета мексиканских ВВС. Ранее Мехико заявил о готовности предоставить Моралесу политическое убежище по гуманитарным соображениям.

Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN
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Прошение на получение статуса беженца может быть подано до того, как Моралес окажется на территории Мексики. После этого проситель гарантированно не будет возвращен на родину или туда, где его жизнь, безопасность или свобода могут оказаться под угрозой, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление мексиканского МВД. Окончательное решение по этому документу должно быть вынесено в течение 45 дней.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом. Позже такие же решения приняли вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд высокопоставленных чиновников.

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