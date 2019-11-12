Мексика предоставит Эво Моралесу политическое убежище

Бывший президент Боливии Эво Моралес получит политическое убежище в Мексике. По словам главы МИД этой страны Марсело Эбрарда, ушедший в отставку Моралес "официально попросил у нас убежище", и министерство решило его предоставить.

"МИД Мексики принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений", - приводит слова Эбрарда на пресс-конференции ТАСС. Министр добавил, что жизнь и здоровье боливийского политика сейчас под угрозой.

"Мы уже обратились в МИД Боливии, чтобы, в соответствии с международным нормами, Моралесу был гарантирован безопасный проезд", - сказал Эбрард.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне обострившейся в стране политической ситуации. Позже такие же решения приняли вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд высокопоставленных чиновников.