Протестующие захватили радио и гостелеканал в Боливии

В Боливии оппозиция захватила государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV).

Протестующие удерживали сотрудников СМИ около двух часов, угрожая уничтожить оборудование. Журналисты были вынуждены покинуть свои рабочие места.

Президент Боливии Эво Моралес уже осудил нападения. Он обратил внимание на тот факт, что захватчики государственных СМИ "действуют как диктаторские режимы", хотя заявляют, что защищают демократию.

Протесты в Боливии продолжаются уже третью неделю. Пострадали около 400 человек.