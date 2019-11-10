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Рубрика: В мире

Протестующие захватили радио и гостелеканал в Боливии

Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS

В Боливии оппозиция захватила государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV).

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Власти Боливии не будут подавлять протесты с помощью силовиков

Протестующие удерживали сотрудников СМИ около двух часов, угрожая уничтожить оборудование. Журналисты были вынуждены покинуть свои рабочие места.

Президент Боливии Эво Моралес уже осудил нападения. Он обратил внимание на тот факт, что захватчики государственных СМИ "действуют как диктаторские режимы", хотя заявляют, что защищают демократию.

Протесты в Боливии продолжаются уже третью неделю. Пострадали около 400 человек.

В мире Южная Америка Боливия
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