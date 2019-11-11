Руководитель Национальной полиции Боливии покинул свой пост

Развал органов исполнительной власти Боливии, спровоцированный массовыми протестами оппозиции и уходом в отставку высшего руководства страны, включая президента Эво Моралеса, продолжается. Как стало известно, в понедельник снял с себя полномочия руководитель Национальной полиции Боливии Юри Кальдерон.

Как сообщили местные СМИ, в настоящее время сотрудники обезглавленной боливийской полиции ожидают назначения временного руководителя ведомства для того, чтобы правоохранительные органы продолжали работу в нормальном режиме.

Отмечается, что в сложившихся условиях полицейские продолжают контролировать улицы столицы страны Ла-Пас, противодействуя в некоторых частях города актам вандализма.