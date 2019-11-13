Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Трамп выступил в знаменитом "Экономическом клубе Нью-Йорка", но оно, отмечают эксперты, фактически не содержало крупных политических заявлений. Слухи о том, что Трамп может объявить место и дату подписания торговой сделки с президентом Китая Си Цзиньпином, оказались необоснованными.

Трамп сказал, что американские и китайские переговорщики были "близки" к "первой фазе" торговой сделки. "Они хотят заключить сделку. Мы сами решим, хотим ли мы заключить сделку", - отметил глава Белого дома.

По его словам, значительная фаза первой торговой сделки с Китаем может произойти в ближайшее время, но США примут сделку, только если она будет выгодна Соединенным Штатам, американским работникам и компаниям.

Трамп озвучил еще одно ключевое заявление. Он сказал, что очень значительно поднимет тарифы на китайские товары, если Китай не заключит сделку с США. "И это будет справедливо для других стран, которые также плохо обращаются с нами", - добавил он.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу позже заявил в эфире CNBC, что соглашение первой фазы может включать некоторые корректировки уже действующих тарифов, но ни одна из сторон не согласится на такие шаги "до тех пор, пока вся сделка не будет составлена".

Трамп также раскритиковал решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, в результате которых процентные ставки в США оказались выше, чем во многих других странах, и заявил, что он предпочел бы отрицательные ставки.

ФРС трижды снижала процентные ставки с июля после девяти увеличений с конца 2015 года. Трамп ранее неоднократно выступал против решений ФРС.

"Дай мне немного этих денег. Я хочу немного этих денег. Наш Федеральный резерв не позволяет нам это делать", - заключил глава Белого дома.