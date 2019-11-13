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Рубрика: В мире

Участник акции протеста погиб в пригороде Бейрута

Неизвестный застрелил участника акции протеста в городе Хальде к югу от столицы Ливана. Демонстрант пытался помешать проезду автомашины через перекрытый активистами участок шоссе Бейрут - Сайда. В ответ ее водитель вытащил оружие и выстрелил ему в голову.

Ливанцы продолжат протесты против политической элиты страны

Как сообщает Al Arabiya, пострадали еще три человека. Стрелок был задержан.

Демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. Тогда на улицы вышло около половины населения страны. Новая волна протестного движения вспыхнула после интервью президента республики Мишеля Ауна. Глава государства призвал участников уличных акций разойтись по домам, предупредив, что если массовые демонстрации и шествия будут продолжаться, то это приведет к экономической катастрофе.

Напомним, на фоне продолжающихся массовых протестов с требованием смены правительства премьер-министр страны Саад Харири 29 октября ушел в отставку.

В мире Ближний Восток Ливан
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