Ученые назвали признаки одаренности у детей

По данным ученых, у 20 процентов современных детей уже в дошкольном возрасте выявляются признаки одаренности.

Как разглядеть способного ребенка? Когда наступает "золотой период" для развития дарований у детей? Что такое "возраст вопросов"? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает ведущий научный сотрудник лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО Елена Белова.

Елена Сергеевна, в Российскую Книгу рекордов попал старшеклассник из Екатеринбурга, который запомнил и написал больше 13 тысяч чисел после запятой из знака Пи. Есть малыши, которые к 2-3 годам знают таблицу умножения, столицы всех стран. Это одаренные дети?

Елена Белова: Одаренность и результаты обучения, тренировка - разные вещи. Если вы двухлетнему ребенку каждый день станете показывать буквы алфавита и твердить названия, через месяц или ранее он многое будет знать наизусть. Но радовать его будут не знания, а одобрение взрослых. Одаренный ребенок ради новой книги, любимого занятия готов отказаться от сладкого, прогулки, сна. Главная составляющая одаренности - это высокий творческий потенциал. Он позволяет мыслить нестандартно, нешаблонно, находить оригинальные решения и может проявиться уже в дошкольном детстве. Недаром возраст от 5 до 8 лет называют "золотым периодом" развития детского творчества. Около 20 процентов современных дошкольников отличаются высоким творческим потенциалом. Однако раскрытие этого потенциала может быть задержано и даже загублено на любом этапе развития.

Как родителям понять, одаренный ребенок у них растет или самый обычный?

Елена Белова: Обратите внимание на то, как ваш ребенок исследует окружающий мир. Есть данные, что у одаренных детей на ранних этапах развития - до 2-3 лет - более стойкая и ярко выраженная реакция на новый предмет, звук, изображение. Новые игрушки радуют всех, но один ребенок забудет про игрушку через час, а другой будет стараться получше ее изучить - подбросит, покрутит, опустит в воду, накроет сверху ковриком... Речь - важнейший показатель развития. У детей есть так называемый возраст вопросов - примерно от двух с половиной до трех с половиной лет. У одаренных этот возраст выделить трудно. Они постоянно задают очень много вопросов. Темы глубже, а тематика - шире. Допустим, ребенок в четыре года может интересоваться, как устроен компьютер или телевизор, запоминать шахматные комбинации.

А что если взять тесты, которые подскажут - чудо-чадо у вас или нет?

Елена Белова: Для начала ответьте на вопрос: зачем вам выявлять одаренность? Для удовлетворения собственного тщеславия, для того, чтобы снять тревожность (у всех дети как дети, а мой какой-то не такой), для психологической помощи, для того, чтобы создать условия для развития способностей?

Конечно, для развития способностей!

Елена Белова: Вот самая простая анкета для родителей и педагогов. Отвечайте "да" или "нет" на пять утверждений. 1. Ребенок инициативный, живой, подвижный. 2. Он с готовностью откликается на все новое. 3. Любознателен, любит все загадочное, непонятное. 4. Часто нуждается в поддержке старших. 5. Проявляет способность к концентрации внимания в течение большего периода времени, чем сверстники. Ответили на все вопросы "да"? Есть основания считать ребенка способным. Использование серьезных тестов требует профессиональной подготовки, поэтому лучше обратиться к специалистам.

И имейте в виду, одаренные дети могут быть очень чувствительны, ранимы.

8 процентов дошкольников и младших школьников признались, что жить не могут без гаджетов...

Елена Белова: Дети с гаджетами, а родители могут часами сидеть в чате и обсуждать воспитание детей, но живое общение с малышом у них уходит на второй план. Полностью убрать гаджеты мы не можем, но если не будем развивать творческий потенциал ребенка, об одаренности вряд ли можно будет говорить. Что в гаджетах? Готовая инструкция, ряд сменяющихся сенсорных впечатлений взамен самостоятельной игры, активного творчества и общения с близкими взрослыми. Возможно, гаджеты и способствуют развитию внимания, памяти, скорости реакции, накоплению зрительного опыта. Насколько это будет полезно, когда потребуются инициатива и самостоятельность, - вопрос.

...Чтобы ваши одаренные дети выросли еще и финансово состоятельными - читайте отрывок из книги Якова Миркина, опубликованный в сегодняшнем номере.

Кстати

Считали тупицами...

Томаса Альве Эдисона соседи, знакомые, педагоги считали бездарным ребенком. Он был рассеянным, учился плохо, вдобавок имел проблемы со слухом. Родителям пришлось забрать его из школы.

Фото: Gettyimages

Илья Мечников в детстве слыл неудачником, терпел насмешки братьев и их презрительное отношение. Единственное, где он был выше всех на голову, - ботаника. Он платил по 2 копейки братьям только за то, чтобы они его послушали.

Фото: Gettyimages

...и боготворили

Сергей Прокофьев был обожаемым ребенком в семье, родители стали его первыми учителями по русскому, арифметике, географии, истории. К 6 годам он уже написал три пьесы.

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Шарль Гуно был разносторонне одарен: сочинял духовную музыку, прекрасно рисовал и талантливо писал. Его родители тоже были неординарными людьми и поддерживали сына.

Фото: Gettyimages

Конкретно

Как помочь раскрыться творческим способностям

1. Вышли с ребенком на прогулку, пусть даже он еще сидит в коляске, - телефон в карман. Старайтесь как можно больше разговаривать с ребенком, показывайте и называйте то, что его окружает: "Это дерево, оно большое, высокое, это цветок, смотри, какой красивый!" Словарный запас ребенка начинает пополняться задолго до того, как ребенок начинает говорить.

2. Читайте ребенку книжки, проговаривая все слова. Обращайте внимание на иллюстрации, подробности. Спрашивайте: "На кого смотрит зайка?", "Куда побежала лиса?" и так далее. Ребенок молчит и не отвечает? Давайте ответ сами: "Зайка смотрит на домик (волка, рощу...)", "Лиса бежит к озеру (в лес, на дорожку...)".

3. Когда начинается активная речь, следите за тем, как она развивается. Нарушения речи обычно очень тесно связаны с работой головного мозга. Помните: одаренные дети могут заговорить позднее обычного, зато они начинают говорить сразу много и достаточно правильно. Но если в три года речи еще нет, возможно, это повод обратиться к логопеду.

4. Дошкольный возраст - возраст игры. При покупке новых игрушек отдавайте предпочтение тем, которые позволят малышу творчески их использовать.

5. Ведите дневник развития ребенка, до 7 лет развитие идет гигантскими темпами. Записывайте идеи, высказывания, сочинения малыша. Внимательно относитесь ко всем его творческим проявлениям!

Между тем

Счет в пользу Камиллы

Недавно на одной из телепередач о необычных способностях детей Камилла Алиева из Дагестана поразила ведущего. Девочка занимается ментальной арифметикой и за 20 минут решает в уме две тысячи примеров! Как у 12-летней девочки все это получается?

Фото: 1tv.ru

В основе - обучение с помощью особой счетной доски (абакуса) наподобие той, что раньше была у всех бухгалтеров. Абакус все же отличается от привычной бухгалтерской доски. Например, спиц может быть 13, 15 и даже 17. Сначала ребенок учится считать на этих счетах, а потом просто представляет их в уме. Начинать заниматься ментальной арифметикой педагоги рекомендуют как можно раньше - с 4-5 лет, когда мозг наиболее пластичен. Считается, что это помогает развивать оба полушария сразу: у ребенка появляется фотографическая память, умение концентрироваться. Но есть и минусы. Среди них - перегрузки, стремление все сделать как можно быстрее. И главное, как потом применить свои умения скорого счета? Ведь компьютер все равно не обгонишь.