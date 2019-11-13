В России участились случаи мошенничества с платежными картами

В России происходит все больше случаев мошенничества с платежными картами.

Как сообщает RT со ссылкой на МВД, с января по сентябрь нынешнего года зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа"). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за девять месяцев нынешнего года произошло более 205 тысяч преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69 процентов больше, чем в прошлом году.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о самых простых мерах безопасности при использовании банковских карт. Не стоит записывать ПИН-код на обратной стороне карты - его нужно либо запомнить, либо записать и хранить отдельно от карточки. При вводе ПИН-кода следует прикрывать терминал рукой от чужих глаз, а при покупке в магазинах не передавать карту продавцу или кассиру. Она им не нужна. Для покупок в интернете лучше иметь отдельную карту. Обязательно дебетовую, а не кредитную.