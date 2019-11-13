Видео: экскаватор кувыркнулся с обрыва, но сумел уцелеть

Умение держать удар и без жалоб вставать на ноги после головокружительного падения - половина успеха в любом серьезном деле, будь то игра на бирже, шоу-бизнес или чемпионские бои в UFC. Пример такого самообладания всем сомневающимся в себе неудачникам подал скромный гусеничный экскаватор на этом видео, снятом на северо-западе Индии.

В каком-то горном районе экскаватор осторожно сползает с платформы, на которой приехал для дорожных работ. Всё поначалу идет хорошо, но минимальная неровность дороги приводит к тому, что спецтехника не съезжает ровно на грунтовку, как планировалось, а неуклюже кувыркается вбок, с обрыва.

Но везет тому, кто везет - после падения экскаватор умудряется приземлиться как раз на гусеницы и даже не теряет самообладания.