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16.11.2019 08:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики рассказали, можно ли купаться после прививки от гриппа

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нынешнем году медики запланировали, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, привить от гриппа не менее 45 процентов жителей России. Однако вакцина, вне зависимости от производителя, имеет ряд противопоказаний, и потому врачи рекомендуют соблюдать ряд правил. Тем не менее, как сообщает aif.ru, строгих запретов на действия непосредственно после введения вакцины нет.

Фото: iStock
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По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, после инъекции противогриппозной вакцины можно смело принимать душ и купаться. Дело в том, что вакцина от гриппа делается внутримышечно, то есть незначительно повреждается только кожа. Однако если тереть место прививки, то это может привести к появлению гематомы.

Впрочем, у ряда пациентов после вакцинирования от гриппа возникают болезненные ощущения в месте инъекции. Врачи считают, что это нормальная реакция, которая может сопровождаться появлением общей слабости, мышечной болью и краткосрочным повышением температуры.

А это может свидетельствовать, что иммунная система организма начала выработку антител. Тем не менее после прививки следует исключить физические нагрузки.

"Я рекомендую делать прививку перед выходными, чтобы можно было отдохнуть и поспать. От спортзала, бани и других физических нагрузок следует отказаться. Организм может сам "включать" сонливость после вакцинации, чтобы человек отдыхал и не нагружал себя", - заявила врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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