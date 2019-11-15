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15.11.2019 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пытавшийся украсть тигренка оренбуржец предстанет перед судом

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Сейчас тигренок Гектор проходит реабилитацию в приюте челябинского зоозащитника Карена Далакяна. Фото: ОНФ в Челябинской области Сейчас тигренок Гектор проходит реабилитацию в приюте челябинского зоозащитника Карена Далакяна. Фото: ОНФ в Челябинской области
Сейчас тигренок Гектор проходит реабилитацию в приюте челябинского зоозащитника Карена Далакяна. Фото: ОНФ в Челябинской области

Молодой житель Оренбуржья, пытавшийся минувшим летом украсть из зоопарка тигренка по кличке Гектор, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено.

Об этом сообщила в пятницу прокуратура Оренбургской области.

Как уже писала "РГ", резонансное ЧП произошло в Бузулуке 28 июня на территории стадиона "Труд", где в те дни расположился гастролирующий зоолунопарк "Барс". Ранним утром нетрезвый мужчина попытался вытащить из клетки детеныша амурского тигра.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Свой преступный умысел он не смог реализовать до конца, поскольку тигренка стала защищать его мать. В результате тигрица нанесла злоумышленнику телесные повреждения, - уточнили в прокуратуре региона.

Действия злоумышленника квалифицированы как покушение на тайное хищение имущества в крупном размере, совершенное с незаконным проникновением (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 3 статьи 158 УК РФ).

Следует отметить, что в ходе происшествия тигренок также пострадал: он получил травмы позвоночника и задних лап. Лечение и реабилитацию Гектор проходит в Челябинской области - под попечительством ветеринара и зоозащитника Карена Далакяна, который создал приют для реабилитации диких животных и птиц. Сейчас жизнь тигренка вне опасности, но полученные им травмы неизлечимы.

На днях активисты ОНФ Челябинской области направили обращение в Следственный комитет по Оренбургской области с просьбой возбудить по данному факту еще одно уголовное дело - по статье "Жестокое обращение с животными", поскольку человек, пытавшийся похитить зверя из зоопарка, нанес ему непоправимые увечья.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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