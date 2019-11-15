Крымский омбудсмен инициирует проверку соцслужб после убийства девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева намерена инициировать проверку деятельности органов опеки, социальных служб и муниципальных властей Раздольненского района, где отчим убил пятилетнюю девочку и заявил в полицию о ее пропаже. Об этом омбудсмен сообщила в комментарии "Российской газете".

По мнению Ирины Клюевой, уже оглашенные Следственным комитетом детали этой трагедии заставляют тщательно проанализировать работу органов опеки, полиции и социальных служб с семьей убитого ребенка. Ведь как стало известно, семья погибшей девочки два года назад приехала на полуостров из Иваново, но на учете в органах опеки и по делам несовершеннолетних не состояла. В то же время соседи из села Кропоткино сообщили следователям о нездоровой обстановке в доме - постоянных криках и конфликтах между отчимом и детьми.

- У меня возникла масса вопросов, и правоохранительные органы уже такую проверку проводят, по завершении которой мы поймем, когда эта семья появилась в Крыму, была ли она в зоне внимания участкового полицейского и работников социальной службы, которые закреплены в Крыму за каждым селом, - говорит Ирина Клюева. - Была ли эта семья поставлена на учет как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Ведь нельзя было не заметить, что семья жила без мамы, которая на длительное время уехала на заработки в Китай. Папа остался один с двумя малолетними детьми, и убитой девочке он был не родной. Как они живут, за счет чего они живут? То есть масса вопросов, которые сегодня изучаются, и они прежде всего адресованы к органам внутренних дел, социальных служб, опеки и попечительства.

Как считает Клюева, отъезд матери девочки на длительное время в другое государство был достаточным основанием для постановки этой семьи на особый учет.

- Однозначно такая семья должна быть под колпаком, - уверена Ирина Клюева. - Что это за семья? Откуда она приехала? Почему она приехала? Ведь по разным причинам семьи срываются с места с двумя маленькими детьми и переезжают в другие регионы. А то что отец один воспитывал двух маленьких детей - это повод заходить к ним через день и интересоваться, как они живут. Но службы, ответственные за профилактику, почему-то не увидели этой опасной ситуации.

На следующей неделе Ирина Клюева планирует собрать в Раздольненском районе представителей всех ответственных служб, чтобы детально разобраться в ситуации и найти причины пробуксовки системы профилактики.

- Каждый такой орган на территории республики должен понимать, что он несет ответственность, а не просто выполняет какую-то поверхностную работу ради галочки и отчетов, - считает Клюева. - Этим летом я столкнулась с несколькими ситуациями, когда семьи приезжают в Крым с материковой части РФ и, не регистрируясь, живут в палатках или еще где-то. Значит, нам пересматривать направление своей работы.

Правовую оценку деятельности ответственных служб даст и Следственный комитет РФ.

Напомним, отчим убитой девочки сознался в совершенном преступлении. Как выяснили следователи и криминалисты, подозреваемый убил девочку, закопал ее тело неподалеку от места жительства, а потом написал в полицию заявление о безвестной пропаже ребенка. При этом он попытался создать алиби - забрав ребенка из детского сада, написал заявление о том, что девочка и ее двухлетний брат не будут посещать дошкольное учреждение на протяжении двух недель.

Сейчас мать убитой девочки добирается до Крыма из Китая, а бабушка из Ивановской области уже приехала на полуостров. В отношении жителя села Кропоткино, отчима девочки, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый сознался в совершении преступления и указал конкретное место, где закопал тело девочки.