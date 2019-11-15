В Крыму к тушению лесного пожара привлекли самолет Бе-200

Для ликвидации крупного лесного пожара в районе урочища Курлюк-Баш Симферопольского района привлечен многоцелевой самолет Бе-200 МЧС России. Об этом сообщил министр МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

- Самолет-амфибия Бе-200 путем многократных сбросов огнегасящей жидкости на кромку пожара способен сдерживать распространение средних и крупных лесных пожаров, - рассказал министр. - В свою очередь, сводный отряд ГКУ РК "Пожарная охрана РК", сотрудники ГУ МЧС России по РК и работники лесопожарных формирований борются с пожаром с помощью магистральных линий, хлопушек и противопожарных ранцев.

Задействованы почти 500 человек и 78 единиц техники. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решено ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всего Симферопольского района.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло днем 14 ноября. Помимо МЧС на месте происшествия работает вертолет Ми-8, оборудованный водосливом объемом 3,5 тонны воды. Это уже второй за неделю крупный пожар в Симферопольском районе Крыма. Первый уничтожил лес на площади более 12 гектаров. Из-за засухи и аномально теплого ноября на территории полуострова действует режим чрезвычайной пожарной опасности.