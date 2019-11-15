Появилось видео допроса отчима, подозреваемого в убийстве девочки

Главное следственное управление СКР по Республике Крым опубликовало видео следственных действий в селе Кропоткино Раздольненского района, где задержан отчим, совершивший убийство пятилетней девочки. На кадры также попал допрос подозреваемого.

- Во время расследования преступления была установлена причастность отчима к совершению преступления в отношении своей несовершеннолетней падчерицы, - рассказал Владимир Терентьев, и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. - Криминалистические исследования позволили закрепить на месте происшествия все следы преступления. В дальнейшем подозреваемый указал место сокрытия тела. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые позволят полностью изобличить и доказать вину подозреваемого.

Мужчина рассказал, что из дома вынес детское тело в одежде, ни во что не заворачивая его, и "усадил" его на заднее сидение автомобиля. Больше всего следователей потряс тот факт, что свидетелем этих событий стал двухлетний сын подозреваемого: отец усадил его на переднее сидение в этой же машине. Но после содеянного он якобы осознал всю чудовищность произошедшего.

- Я раскаялся в тот момент, когда пришел в себя и увидел, что произошло, - сказал он следователям.

Напомним, отчим убитой девочки сознался в содеянном и указал место, где закопал под землю пятилетнего ребенка. При этом он попытался уйти от ответственности и создать себе алиби: забрав ребенка из детского сада, написал заявление о том, что девочка и ее двухлетний брат не будут посещать дошкольное учреждение две недели. После этого он написал в полицию заявление о безвестной пропаже ребенка и попытался инсценировать поиски пропавшего ребенка.