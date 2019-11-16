Десятиместная "Буханка" для Минобороны. УАЗ вспомнил об уникальном авто

Ульяновский автомобильный завод продолжает цикл интересных историй о своих моделях.

На этот раз компания в соцсетях вспоминал о 10-местном экспериментальном образце на базе "Буханки" УАЗ-37411, разработанном для нужд Минобороны в 1990 году.

Поскольку проект подразумевал создание модификации на основе серийной модели, дело ограничилось ампутацией части крыши и боковин за кабиной водителя с последующим завариванием "лишних" дверных проёмов.

Получившуюся грузовую платформу дополнили стойками и тентом, а также парой 4-местных лавок. А еще машине досталась пара деталей от "санитарки" УАЗ-3962: силовой передний бампер, система отопления грузовой платформы и перегородка кабины с большим раздвижным окном.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что УАЗ продолжает работы над новым "Патриотом", который называют "Русским Прадо". На фрагменты проекта по мере готовности оформляют права интеллектуальной собственности, и постепенно образ машины проясняется в деталях. Стала известна форма заднего фонаря.

Кроме того, стало известно, что УАЗ выпустит уникальную "полуторку".