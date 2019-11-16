Эксперт: Моралес вряд ли вернется в Боливию

Ситуация в Боливии продолжает обостряться, радикалы устраивают погромы в ходе протестных акций. Оппозиция захватила ведущие государственные СМИ.

О возможных сценариях развития событий "РГ" рассказал заместитель директора института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов.

Почему вокруг президента Эво Моралеса сложилась негативная политическая ситуация?

Владимир Шаповалов: Внешний контекст является определяющим для понимания обстановки в Боливии. Полтора десятка лет назад в Латинской Америке произошел левый поворот. К власти в большинстве латиноамериканских стран пришли умеренные или радикальные левые. К числу левых политиков относится и Эво Моралес. Там самым сложился широкий левый фронт. Это был одновременно антиамериканский фронт.

Однако американцы с помощью правых сил начали устранять левые режимы. В Бразилии дискредитировали политиков и обвиняли в коррупции. В Венесуэле была попытка государственного переворота. В данном конкретном случае просматривается вмешательство во внутриполитические дела Боливии со стороны Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп полностью поддержал боливийских путчистов.

Конечно, следует признать, что решение Эво Моралеса сначала вынести не референдум вопрос о своем новом участии в выборах и затем поражение на этом референдуме и, тем не менее, участие в избирательной гонке, было цепочкой ошибок. После этого, собственно, начались протесты. Нужна, по-видимому, была другая стратегия и тактика. Моралес по праву выиграл выборы, и это отражает внутриполитические реалии, которые были до переворота.

Кроме того, серьезная ошибка Моралеса состояла в том, что он не смог обеспечить контроль над армией. Не исключено, что США задействовали свои контакты в боливийских вооруженных силах. Многие военные прошли обучение в США. И в Венесуэле был ровно тот же сценарий. И точно также была попытка перетянуть на свою сторону армию.

Какие механизмы были задействованы для свержения законного президента?

Владимир Шаповалов: В Боливии использовался классический сценарий "цветной революции". Любая "цветная революция", будь то евромайдан или "революция роз" в Грузии, начинаются с обвинения в фальсификации выборов. Это является удобной точкой отсчета. Оппозиция обвинила Моралеса в подтасовках. Далее начались массовые протесты, в которых, как всегда в таких ситуациях ведущую роль играет молодежь.

Как вы оцениваете заявления временного президента в отношении Моралеса?

Владимир Шаповалов: Заявления исполняющего обязанности президента страны Жанин Аньес о возможном участии Эво Моралеса в президентских выборах в Боливии является отвлекающим маневром. Она намеревалась усыпить бдительность его сторонников. Скорее всего, политика не пустят в страну даже в качестве частного лица. Между тем ультраправые, действующие под американским контролем, могут применить насилие с целью запугать потенциальных избирателей Моралеса.