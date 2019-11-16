Эксперт: Моралес вряд ли вернется в Боливию

Новости

В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта 16.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле 16.11.2019
На Кубани мать убитой аспирантки попала в больницу после похорон дочери 16.11.2019
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы 16.11.2019
Президент Сербии приступит к своим обязанностям в понедельник 16.11.2019
Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях 16.11.2019
Александра Трусова: Падения не мешают достойно откатать программу 16.11.2019
Умер экс-главред журнала "Юность" Валерий Дударев 16.11.2019
В Кисловодске произошел пожар в жилом доме 16.11.2019
На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в "Евровидении" 16.11.2019
В Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 16.11.2019
Дзюба и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Бельгией 16.11.2019
Под Рязанью упал военный беспилотник "Орион" 16.11.2019
Видео: В Крыму парапланерист с ребенком приземлился на трассу 16.11.2019
Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место 16.11.2019
Стало известно, кто "похитил" руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
Лесной пожар в горах Крыма потушен 16.11.2019
Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных 16.11.2019
Десятиместная "Буханка" для Минобороны. УАЗ вспомнил об уникальном авто 16.11.2019
Стала известна трассировка Бирюлевской линии метро 16.11.2019
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре 16.11.2019
СМИ: В Киеве похитили руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
СК: Смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер 16.11.2019
В МИД ответили на сообщение о планах вернуть Украине задержанные корабли 16.11.2019
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве 16.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 16:02
Рубрика: В мире

Эксперт: Моралес вряд ли вернется в Боливию

Текст: Александр Саможнев
Ситуация в Боливии продолжает обостряться, радикалы устраивают погромы в ходе протестных акций. Оппозиция захватила ведущие государственные СМИ.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

О возможных сценариях развития событий "РГ" рассказал заместитель директора института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов.

Почему вокруг президента Эво Моралеса сложилась негативная политическая ситуация?

Владимир Шаповалов: Внешний контекст является определяющим для понимания обстановки в Боливии. Полтора десятка лет назад в Латинской Америке произошел левый поворот. К власти в большинстве латиноамериканских стран пришли умеренные или радикальные левые. К числу левых политиков относится и Эво Моралес. Там самым сложился широкий левый фронт. Это был одновременно антиамериканский фронт.

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Однако американцы с помощью правых сил начали устранять левые режимы. В Бразилии дискредитировали политиков и обвиняли в коррупции. В Венесуэле была попытка государственного переворота. В данном конкретном случае просматривается вмешательство во внутриполитические дела Боливии со стороны Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп полностью поддержал боливийских путчистов.

Конечно, следует признать, что решение Эво Моралеса сначала вынести не референдум вопрос о своем новом участии в выборах и затем поражение на этом референдуме и, тем не менее, участие в избирательной гонке, было цепочкой ошибок. После этого, собственно, начались протесты. Нужна, по-видимому, была другая стратегия и тактика. Моралес по праву выиграл выборы, и это отражает внутриполитические реалии, которые были до переворота.

Кроме того, серьезная ошибка Моралеса состояла в том, что он не смог обеспечить контроль над армией. Не исключено, что США задействовали свои контакты в боливийских вооруженных силах. Многие военные прошли обучение в США. И в Венесуэле был ровно тот же сценарий. И точно также была попытка перетянуть на свою сторону армию.

Какие механизмы были задействованы для свержения законного президента?

Путин заявил, что Боливия находится на пороге хаоса

Владимир Шаповалов: В Боливии использовался классический сценарий "цветной революции". Любая "цветная революция", будь то евромайдан или "революция роз" в Грузии, начинаются с обвинения в фальсификации выборов. Это является удобной точкой отсчета. Оппозиция обвинила Моралеса в подтасовках. Далее начались массовые протесты, в которых, как всегда в таких ситуациях ведущую роль играет молодежь.

Как вы оцениваете заявления временного президента в отношении Моралеса?

Владимир Шаповалов: Заявления исполняющего обязанности президента страны Жанин Аньес о возможном участии Эво Моралеса в президентских выборах в Боливии является отвлекающим маневром. Она намеревалась усыпить бдительность его сторонников. Скорее всего, политика не пустят в страну даже в качестве частного лица. Между тем ультраправые, действующие под американским контролем, могут применить насилие с целью запугать потенциальных избирателей Моралеса.

В мире Южная Америка Боливия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ
Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих
Суд арестовал более 450 млн рублей у обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами