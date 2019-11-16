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16.11.2019 16:40
Рубрика: Спорт

Фигурист Самарин прокомментировал свое попадание в финал Гран-при

Текст: Анна Козина
Александр Самарин, победивший на домашнем этапе Гран-при, признался, что рад попасть в финал серии.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Напомним, что наш фигурист был вторым на турнире во Франции и тем самым гарантировал себе поездку в итальянский Турин в начале декабря.

Александр, остались довольны выступлением в Москве?

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Александр Самарин: Были ошибки, были грубые ошибки. Рад, что удалось отобраться в финал серии Гран-при. Считаю, это хороший результат для первой половины сезона.

В последнее время говорят только об успехах российских одиночниц, а тут весь пьедестал заняли наши мужчины...

Александр Самарин: Что ж, здорово. За себя рад, за ребят, за тренерский коллектив.

Как будете праздновать победу?

Александр Самарин: Времени праздновать нет, потому что сезон только начинается. Сегодня смогу выдохнуть, с завтрашнего дня нужно думать о следующих стартах и готовиться к ним.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В короткой программе вы получили рекордную надбавку за каскад "четверной лутц-тройной тулуп". Что это для вас значит?

Александр Самарин: Скажу честно, не следил за другими подобными показателями. Мне сказали, что это максимальная сумма на данный момент. Здорово, но помимо этого каскада еще много элементов, которые надо исполнять чисто. Работы еще много.

Спорт Фигурное катание
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