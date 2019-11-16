Гавана отмечает 500-летний юбилей

В эти дни 500-летний юбилей отмечает одна из самых древних столиц Латинской Америки - Гавана. Город является уникальным памятником истории и, пожалуй, чуть ли не самым колоритным в мире.

История города Гаваны началась 19 ноября 1519 года. Вернее, тогда это был отнюдь не город, а всего лишь небольшое поселение, основанное испанским конкистадором Диего Веласкесом под названием Сан Кристобаль де ла Абана. Тогда нынешняя Гавана стала только шестым поселением, основанным испанской Короной на острове. Название же стало смешением двух культур - европейской и индейской. Сан Кристобаль, что в переводе с испанского означает Святой Христофор, напоминает о великом мореплавателе Христофоре Колумбе, который в 1492 году в ходе своего первого плавания открыл ряд островов Карибского бассейна, в том числе и самый большой остров Антильского архипелага - Кубу. Ну а "Абана" на языке местной народности таинос означает "саванна" - травянистая равнина, как называли эту местность проживающее в горных частях на востоке Кубы индейцы.

Столицей испанской колонии Гавана стала только в 1563-ом, а вот статус города она получила лишь 26 лет спустя - его в 1592 году даровал испанский монарх Филипп II. С тех пор город стремительно развивался и стал настоящим форпостом Испании в регионе. Именно здесь формировались караваны судов, груженые награбленными конкистадорами во время завоевания Америки драгоценностями. Не удивительно, что Гавана одновременно стала и центром притяжения пиратов, вовсю орудовавших в Карибском море. Для защиты от набегов грабителей в Гаване начинают строить крепости, многие из которых сохранились и до наших дней, став визитной карточкой города.

Фото: Сергей Новиков/РГ

Позже в Гаване появляются и другие достопримечательности, которые сейчас удачно дополняют старые районы города и напоминают о разных эпохах развития Кубы. При всем многообразии и яркости Гаваны, всевозможные цвета и архитектурные стили города уживаются на удивление органично и не вызывают никакого диссонанса, напротив, формируя уникальный и непередаваемый стиль кубинской столицы. Недаром в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включен весь исторический центр Гаваны.

Пожалуй, одним из наиболее ярко характеризующих Гавану символов города стал Капитолий. Он был построен к 1929 году по образу и подобию американского Капитолия, напоминая о той эпохе, когда Куба слепо следовала за своим северным соседом. Теперь же это величественное здание с гордо реющим над куполом кубинским флагом, напротив, является наглядной демонстрацией настоящей независимости гордого народа, добытой им в ходе революции 1959 года. Кстати, к 500-летию Гаваны кубинский Капитолий преобразился, была проведена его реконструкция, в которой заметную роль сыграли российские мастера - именно благодаря их умению взмывающийся вверх почти на 92 метра купол блестит на теплом кубинском солнце сусальным золотом. Кроме того, реставраторы восстановили и покрыли позолотой и 18-метровую статую Республики, расположенную внутри здания под куполом.

Фото: Сергей Новиков/РГ

На полу Капитолия, прямо под куполом, расположен "нулевой километр", именно отсюда ведется отсчет всех дорог Острова. Раньше в центре выложенной мозаикой звезды располагался бриллиант весом 25 карат, когда-то принадлежавший последнему российскому императору Николаю II. Легенда гласит, что попал он на Кубу из рук турецкого ювелира, который смог каким-то образом достать его в Париже. В 1946 году бриллиант был похищен, но грабителям не удалось вывезти его с острова - год спустя драгоценность нашли и вернули на свое место. Но почти через 30 лет, в 1973 году, власти решили не искушать судьбу и заменили драгоценный камень копией, а сам бриллиант по сегодняшний день находится в хранилище Центробанка.

Рядом с Капитолием располагается и другая достопримечательность города - открытый в 1838 году Большой театр. Накануне по случаю юбилея кубинской столицы здесь с гала-концертом под оглушительные аплодисменты выступили российские звезды мирового балета из ведущих театров Санкт-Петербурга - Мариинского, Михайловского и театра имени Якобсона. Среди зрителей был и президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, находящаяся в эти дни на Кубе с официальным визитом.

Первый день торжеств закончился красочным фейерверком, в течение 15 минут разукрашивавшим небо над гаванской бухтой и историческим центром города. Города, ставшего неповторимым памятником, в котором теснейшим образом переплетены пять веков уникальной истории.