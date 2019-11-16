Гавана отмечает 500-летний юбилей

Новости

В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта 16.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле 16.11.2019
На Кубани мать убитой аспирантки попала в больницу после похорон дочери 16.11.2019
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы 16.11.2019
Президент Сербии приступит к своим обязанностям в понедельник 16.11.2019
Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях 16.11.2019
Александра Трусова: Падения не мешают достойно откатать программу 16.11.2019
Умер экс-главред журнала "Юность" Валерий Дударев 16.11.2019
В Кисловодске произошел пожар в жилом доме 16.11.2019
На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в "Евровидении" 16.11.2019
В Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 16.11.2019
Дзюба и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Бельгией 16.11.2019
Под Рязанью упал военный беспилотник "Орион" 16.11.2019
Видео: В Крыму парапланерист с ребенком приземлился на трассу 16.11.2019
Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место 16.11.2019
Стало известно, кто "похитил" руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
Лесной пожар в горах Крыма потушен 16.11.2019
Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных 16.11.2019
Десятиместная "Буханка" для Минобороны. УАЗ вспомнил об уникальном авто 16.11.2019
Стала известна трассировка Бирюлевской линии метро 16.11.2019
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре 16.11.2019
СМИ: В Киеве похитили руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
СК: Смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер 16.11.2019
В МИД ответили на сообщение о планах вернуть Украине задержанные корабли 16.11.2019
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве 16.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 19:01
Рубрика: В мире

Гавана отмечает 500-летний юбилей

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В эти дни 500-летний юбилей отмечает одна из самых древних столиц Латинской Америки - Гавана. Город является уникальным памятником истории и, пожалуй, чуть ли не самым колоритным в мире.
Фото: Сергей Новиков/РГ Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: Сергей Новиков/РГ

История города Гаваны началась 19 ноября 1519 года. Вернее, тогда это был отнюдь не город, а всего лишь небольшое поселение, основанное испанским конкистадором Диего Веласкесом под названием Сан Кристобаль де ла Абана. Тогда нынешняя Гавана стала только шестым поселением, основанным испанской Короной на острове. Название же стало смешением двух культур - европейской и индейской. Сан Кристобаль, что в переводе с испанского означает Святой Христофор, напоминает о великом мореплавателе Христофоре Колумбе, который в 1492 году в ходе своего первого плавания открыл ряд островов Карибского бассейна, в том числе и самый большой остров Антильского архипелага - Кубу. Ну а "Абана" на языке местной народности таинос означает "саванна" - травянистая равнина, как называли эту местность проживающее в горных частях на востоке Кубы индейцы.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко: Мировое сообщество добьется снятия блокады Кубы

Столицей испанской колонии Гавана стала только в 1563-ом, а вот статус города она получила лишь 26 лет спустя - его в 1592 году даровал испанский монарх Филипп II. С тех пор город стремительно развивался и стал настоящим форпостом Испании в регионе. Именно здесь формировались караваны судов, груженые награбленными конкистадорами во время завоевания Америки драгоценностями. Не удивительно, что Гавана одновременно стала и центром притяжения пиратов, вовсю орудовавших в Карибском море. Для защиты от набегов грабителей в Гаване начинают строить крепости, многие из которых сохранились и до наших дней, став визитной карточкой города.

Фото: Сергей Новиков/РГ

Позже в Гаване появляются и другие достопримечательности, которые сейчас удачно дополняют старые районы города и напоминают о разных эпохах развития Кубы. При всем многообразии и яркости Гаваны, всевозможные цвета и архитектурные стили города уживаются на удивление органично и не вызывают никакого диссонанса, напротив, формируя уникальный и непередаваемый стиль кубинской столицы. Недаром в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включен весь исторический центр Гаваны.

Фото: iStock
В Гаване оценили ущерб от блокады США почти в триллион долларов

Пожалуй, одним из наиболее ярко характеризующих Гавану символов города стал Капитолий. Он был построен к 1929 году по образу и подобию американского Капитолия, напоминая о той эпохе, когда Куба слепо следовала за своим северным соседом. Теперь же это величественное здание с гордо реющим над куполом кубинским флагом, напротив, является наглядной демонстрацией настоящей независимости гордого народа, добытой им в ходе революции 1959 года. Кстати, к 500-летию Гаваны кубинский Капитолий преобразился, была проведена его реконструкция, в которой заметную роль сыграли российские мастера - именно благодаря их умению взмывающийся вверх почти на 92 метра купол блестит на теплом кубинском солнце сусальным золотом. Кроме того, реставраторы восстановили и покрыли позолотой и 18-метровую статую Республики, расположенную внутри здания под куполом.

Фото: Сергей Новиков/РГ

На полу Капитолия, прямо под куполом, расположен "нулевой километр", именно отсюда ведется отсчет всех дорог Острова. Раньше в центре выложенной мозаикой звезды располагался бриллиант весом 25 карат, когда-то принадлежавший последнему российскому императору Николаю II. Легенда гласит, что попал он на Кубу из рук турецкого ювелира, который смог каким-то образом достать его в Париже. В 1946 году бриллиант был похищен, но грабителям не удалось вывезти его с острова - год спустя драгоценность нашли и вернули на свое место. Но почти через 30 лет, в 1973 году, власти решили не искушать судьбу и заменили драгоценный камень копией, а сам бриллиант по сегодняшний день находится в хранилище Центробанка.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились с президентом Кубы

Рядом с Капитолием располагается и другая достопримечательность города - открытый в 1838 году Большой театр. Накануне по случаю юбилея кубинской столицы здесь с гала-концертом под оглушительные аплодисменты выступили российские звезды мирового балета из ведущих театров Санкт-Петербурга - Мариинского, Михайловского и театра имени Якобсона. Среди зрителей был и президент Кубы Мигель Диас-Канель, а также председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, находящаяся в эти дни на Кубе с официальным визитом.

Первый день торжеств закончился красочным фейерверком, в течение 15 минут разукрашивавшим небо над гаванской бухтой и историческим центром города. Города, ставшего неповторимым памятником, в котором теснейшим образом переплетены пять веков уникальной истории.

Фото: Сергей Новиков/РГ
В мире Северная и Центральная Америка Куба
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ
Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих
Суд арестовал более 450 млн рублей у обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами