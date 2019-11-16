Новости

В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта 16.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле 16.11.2019
На Кубани мать убитой аспирантки попала в больницу после похорон дочери 16.11.2019
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы 16.11.2019
Президент Сербии приступит к своим обязанностям в понедельник 16.11.2019
Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях 16.11.2019
Александра Трусова: Падения не мешают достойно откатать программу 16.11.2019
Умер экс-главред журнала "Юность" Валерий Дударев 16.11.2019
В Кисловодске произошел пожар в жилом доме 16.11.2019
На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в "Евровидении" 16.11.2019
В Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 16.11.2019
Дзюба и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Бельгией 16.11.2019
Под Рязанью упал военный беспилотник "Орион" 16.11.2019
Видео: В Крыму парапланерист с ребенком приземлился на трассу 16.11.2019
Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место 16.11.2019
Стало известно, кто "похитил" руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
Лесной пожар в горах Крыма потушен 16.11.2019
Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных 16.11.2019
Десятиместная "Буханка" для Минобороны. УАЗ вспомнил об уникальном авто 16.11.2019
Стала известна трассировка Бирюлевской линии метро 16.11.2019
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре 16.11.2019
СМИ: В Киеве похитили руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
СК: Смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер 16.11.2019
В МИД ответили на сообщение о планах вернуть Украине задержанные корабли 16.11.2019
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве 16.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 18:35
Рубрика: Спорт

Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место

Текст: Анна Козина
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Виктория Синицына и Никита Кацалапов, выигравшие московский этап Гран-при, рассказали, что думают о своем выступление на домашнем льду и как будут готовиться к финалу Гран-при.

Вика, Никита, как оцените свой прокат - не с точки зрения оценок, а по ощущениям?

Виктория Синицына: Наш тренер Александр Жулин сказал, что прокат получился лучше, чем в Китае, где мы проиграли произвольный танец американцам. Сейчас мы постарались улучшить прокат, донести смысл программы до зрителей.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве

Никита Кацалапов: Были шероховатости. Вика очень сильно помогала мне во время проката. В одном месте даже словами подбодрила. Мне по ощущениям сложно оценить наше выступление. Но доверимся тренеру. Хотя мы все оставили на льду. Да и оценки хорошие. Мы получили season's best как в коротком, так и в в произвольном танце. Не все получилось гладко, однако сделали все, что могли. У нас же второй старт подряд, был перелет. Очень устали.

Кто будет вашими основными соперниками в финале? Чемпионы мира и призеры Игр французы Пападакис - Сизерон?

Никита Кацалапов: Соперников много, не только французы. Оппонентов вообще нельзя недооценивать. Мы морально готовы к соперничеству. У нас есть цель, и мы никому свое место не собираемся отдавать.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ
Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих
Суд арестовал более 450 млн рублей у обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами