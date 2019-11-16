Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место

Виктория Синицына и Никита Кацалапов, выигравшие московский этап Гран-при, рассказали, что думают о своем выступление на домашнем льду и как будут готовиться к финалу Гран-при.

Вика, Никита, как оцените свой прокат - не с точки зрения оценок, а по ощущениям?

Виктория Синицына: Наш тренер Александр Жулин сказал, что прокат получился лучше, чем в Китае, где мы проиграли произвольный танец американцам. Сейчас мы постарались улучшить прокат, донести смысл программы до зрителей.

Никита Кацалапов: Были шероховатости. Вика очень сильно помогала мне во время проката. В одном месте даже словами подбодрила. Мне по ощущениям сложно оценить наше выступление. Но доверимся тренеру. Хотя мы все оставили на льду. Да и оценки хорошие. Мы получили season's best как в коротком, так и в в произвольном танце. Не все получилось гладко, однако сделали все, что могли. У нас же второй старт подряд, был перелет. Очень устали.

Кто будет вашими основными соперниками в финале? Чемпионы мира и призеры Игр французы Пападакис - Сизерон?

Никита Кацалапов: Соперников много, не только французы. Оппонентов вообще нельзя недооценивать. Мы морально готовы к соперничеству. У нас есть цель, и мы никому свое место не собираемся отдавать.