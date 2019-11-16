Курентзис и musicAeterna стали лауреатами престижной премии Нидерландов

Один из лучших филармонических коллективов Европы, оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса получил нидерландскую музыкальную премию Edison Klassiek за запись Шестой симфонии Малера. Пластинка вышла в 2018 году на лейбле Sony Classical.

Музыкальный коллектив, дважды становившийся лауреатом престижной премии в двух категориях (за записи Don Giovanni Моцарта и Шестую ("Патетическую") симфонию Чайковского), в этом году победил в номинации "Оркестр". Японская академия звукозаписи признала Шестую симфонию Малера в исполнении musicAeterna "Лучшим альбомом года". Кроме того, издание The New York Times назвало релиз одной из лучших классических композиций 2018 года.

"В этой ошеломительной записи Шестой симфонии Малера enfant terrible Теодор Курентзис как будто заново сочиняет эту партитуру, и ты ловишь себя на мысли, что ты как будто никогда прежде не слышал музыку Малера", - приводит пресс-служба musicAeterna комментарий жюри премии.

Справка "РГ"

Нидерландская премия Edison Klassiek - одна из старейших премий, которая вручается за достижения в сфере музыкальной индустрии. Впервые Комитет по звукозаписи Нидерландов (CCGC) вручил ее в 1960 году.