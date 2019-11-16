Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником

Осень для сельских жителей десятимиллионной Беларуси - не только сезон урожайного изобилия, но и профессиональных торжеств. Александр Лукашенко направил 16 ноября поздравление всем представителям аграрного сектора страны в связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба президента.

Аграрии, отмечается в поздравлении главы государства, заняты в одной из важнейших отраслей национальной экономики, "обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя достойные позиции страны на международном рынке". Президент подчеркнул, что РБ заслуженно входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции.

"Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности. Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны", - подчеркнул Лукашенко, пожелав работникам и ветеранам отрасли "крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в жизнь всех намеченных планов и неизменно богатых урожаев".

Стоит добавить, что аналитики, ссылаясь на статистику стран СНГ, констатируют, что Минск лидирует по производству на душу населения картофеля, сахарной свеклы, мяса и молока. А по среднедушевому производству яиц страна занимает второе место, зерна и овощей - пятое.

Кстати, доля сельскохозяйственного производства в Беларуси составляет около 6-7 процентов от объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работают более 8 процентов от общего количества занятых в экономике страны, пишет национальный статистический комитет в обзоре, специально подготовленном ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.