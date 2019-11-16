На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в "Евровидении"

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом информацию о том, что Россию на "Евровидении"-2020 будет представлять Ольга Бузова.

Ранее такие предположения высказал ряд СМИ, интерпретировавших слова певицы на одном из концертов как подтверждение ее участия в конкурсе. Пресс-служба Первого канала, в свою очередь, ситуацию не комментирует, сообщает РИА Новости.

В этом году участником от России стал Сергей Лазарев, для которого это было уже второе выступление на "Евровидении". Он занял третье место, уступив Дункану Лоуренсу из Нидерландов и певцу Махмуду из Италии.

"Евровидение"-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Уже стал известен список стран, которые примут участие, - в частности, о возвращении на конкурс заявили Украина и Болгария.

Имя того, кто поедет от России, пока не известно. Транслировать "Евровидение"-2020 будет Первый канал. Жеребьевки полуфиналов запланированы на январь.