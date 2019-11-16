Александра Трусова: Падения не мешают достойно откатать программу

Александра Трусова, ставшая победительницей этапа Гран-при в Москве, не смогла избежать ошибок в своих прокатах, но пообещала, что исправит ошибки к финалу серии.

Саша, это твое второе "золото" в серии. Как оценишь свой прокат?

Александра Трусова: Рада, что выиграла еще один этап и отобралась в финал Гран-при. Хотя и короткую, и произвольную программу я откатала не очень хорошо, но буду работать.

В Москве, как и в Канаде, было падение с четверного сальхова в самом начале программы. Как удается собираться на оставшиеся элементы?

Александра Трусова: Стараюсь не думать, что было на предыдущем элементе, а сосредоточиться на следующих и просто делать дальше программу, как она задумывалась.

Женя Медведева отлично выступила перед тобой. На тебя это как-то повлияло?

Александра Трусова: Я никогда не смотрю за выступлениями соперниц, не знаю их оценки, от этого легче.