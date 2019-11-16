Трусова дважды упала, но обыграла Медведеву на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при в Москве, обыграв соотечественницу Евгению Медведеву и американку Мэрайю Белл.

Трусова смогла обойти соперниц, даже несмотря на два падения в произвольной программе. Саша, как и на победном Гран-при в Канаде, упала с четверного сальхова в самом начале выступления, а также не устояла на приземлении после каскада "тройной лутц - тройной риттбергер". Но три оставшихся четверных прыжка были сделаны чисто, так что Медведевой, идеально исполнившей свой прокат, 15-летняя Трусова все равно "привезла" 12 баллов (160,21 против 148,83). Но в сумме за два проката Саша, естественно, не дотянула до своего мирового рекорда, получив 234,47 балла.

Евгения Медведева набрала 225,76 балла, без ошибок исполнив две программы. В произвольной она полностью справилась с прыжковыми элементами: исполнила тройной лутц, каскад "тройной сальхов - тройной риттбергер", тройной флип, двойной аксель, каскады "двойной аксель - тройной тулуп - двойной тулуп" и "тройной флип - тройной тулуп", а также тройной риттбергер. Так что Женя может занести себе этот этап в актив.

Американка Мэрайя Белл также осталась довольна своим прокатом, получив в сумме 205,67 балла.