Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях

Двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева стала второй по итогам этапа Гран-при в Москве, но осталась довольна своим выступлением.

Женя, вы чисто исполнили две программы. Или есть к чему придраться?

Евгения Медведева: И вчера, и сегодня программы выглядели именно так, как и должны были. Были помарки, незаметные глазу простого зрителя. С Брайаном Орсером будем работать над вращениями, с Трейси Уилсон - над шагами. Уверена, все будет хорошо. Система, по которой мы работаем, действует.

Можно сказать, что преподнесли себе подарок ко дню рождения?

Евгения Медведева: Не могу сказать, что делаю себе подарки чистыми прокатами. Это моя работа, я делаю то, что должна. Для меня подарок - увидеть тех людей, по которым скучаю в Канаде. Хочу вернуться в отель и пообщаться со всеми.

Мы видели ваши попытки сделать четверной сальхов со страховкой. Когда увидим этот прыжок на соревнованиях?

Евгения Медведева: Мне часто задают этот вопрос. Я планирую, я делаю свой максимум, но у меня нет определенной даты, когда я исполню четверной сальхов. Для меня главное - сохранить здоровье. На сломанных костях не готова прыгать. Я знаю свое тело, оно у меня хрупкое. Я хочу выучить этот прыжок, но не могу сказать, когда это случится, не могу раскрыть технических моментов. Это закрытый тренировочный процесс. Но в планах это есть, и я делаю все возможное.