Суд арестовал более 450 млн рублей у обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Лефортовский районный суд Москвы наложил арест денежные средства, обнаруженные у Карины Цуркан, бывшего топ-менеджера "Интер РАО". Общая сумма арестованных средств составила 451 миллион рублей. В эту сумму вошла наличность, найденная и у нее дома, и в арендованных ей банковских сейфах.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, арестованные деньги были изъяты по месту жительства обвиняемой, а также в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства, принадлежащие Цуркан К. А., в размере 6 млн 160 тыс. 865 долларов, 529 тыс. 155 евро и 19 млн 625 тыс. рублей, изъятые по месту жительства Цуркан К. А., а также в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах, с установлением владельцу ограничения в виде запрета на владение, пользование, распоряжение арестованным имуществом", - сказала представитель суда.

В денежном эквиваленте общая сумма арестованных счетов составляет порядка 451 миллиона рублей. Ранее суд наложил арест еще на 3 банковских счета Цуркан, где находятся более 500 миллионов рублей. Таким образом, в рамках уголовного дела о шпионаже в отношении Цуркан арестовано около миллиарда рублей.

По версии следствия, Цуркан с 2004 года являлась агентом молдавской спецслужбы. Своей вины она не признала и утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Сейчас Цуркан находится в СИЗО "Лефортово".